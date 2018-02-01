انخفاض سهم ” فيسبوك ” بأكثر من 4%

نورة الشهري(صدى):

سجل سهم ” فيسبوك ” ” Fbo ” انخفاضًا، بأكثر من 4% خلال تداولات، ما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، عقب إعلان الشركة نتائج أعمالها التفصيلية.

وأضحت ” فيسبوك ” أن التسجيل الصافي دخل قدره 4.27 مليار دولار أو 1.44 دولار للسهم في الربع الأخير من عام 2017، مقارنة بـ 3.57 مليار دولار أو 1.21 دولار للسهم، في نفس الفترة من عام 2016.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك الأرباح شملت 77 سنتًا لكل سهم، بتأثير من الخفض الضريبي، الذي أقره ” الكونجرس ” والإدارة في أمريكا، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة إلى 12.97 مليار دولار، في الربع الرابع من العام الماضي، من 8.63 مليار دولار قبل عام.

يُذكر أن عدد المستخدمين النشطين لـ ” فيسبوك ” يوميا 1.4 مليار شخص في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بتوقعات بـ 1.41 مليار، بينما بلغ عدد المستخدمين النشطين 2.13 مليار شخص شهريًا في الربع السنوي الماضي، مقارنة بالتوقعات عند 2.13 مليار.