” الخضيري ” يحذر من طعام مخالف بأحد المدارس.. والصحة ترد

نايف السالم(صدى):

ردَّت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، على مجموعة تغريدات للدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، بشأن بيع بيع مأكولات وأطعمة مخالفة داخل المدارس.

وقال ” الخضيري ” في سلسة تغريدات له بموقع ” تويتر ” :” نصيحة للآباء والأمهات: اعملوا وجبات أطفالكم للمدرسة بأنفسكم وعصير طبيعي، لتجنبوهم الدهون المهدرجة والإضافات المسببة للأمراض “.

وأضاف: ” للأسف: معظم الفطائرالمغلفة التي تباع بالبقالات والمقاصف تم عجنها بالسمن النباتي المهدرج وإضافة مواد صناعية للنكهة والطعم وهذه شديدة الاضرار “.

ونشر ” الخضيري ” صورة مقصف بأحد المدارس به أغذية مخالفة، معلقاً:” انظروا ماذا يباع في مقاصف مدارس أبنائنا!!! اعتقد ان هذا الأمر يستدعي المراجعة واعادة النظر فوراً “.

من جانبها، علَّقت وزارة الصحة على التغريدة، قائلة: ” بيع مثل هذه المأكولات في المدارس يُعَد مخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي، ونأمل ممن لديه معلومات عن اسم المدرسة التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة أو عبر الاتصال بالرقم ٩٣٧ “.