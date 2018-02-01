” الخضيري ” يحذر من طعام مخالف بأحد المدارس.. والصحة ترد
ردَّت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، على مجموعة تغريدات للدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، بشأن بيع بيع مأكولات وأطعمة مخالفة داخل المدارس.
وقال ” الخضيري ” في سلسة تغريدات له بموقع ” تويتر ” :” نصيحة للآباء والأمهات: اعملوا وجبات أطفالكم للمدرسة بأنفسكم وعصير طبيعي، لتجنبوهم الدهون المهدرجة والإضافات المسببة للأمراض “.
وأضاف: ” للأسف: معظم الفطائرالمغلفة التي تباع بالبقالات والمقاصف تم عجنها بالسمن النباتي المهدرج وإضافة مواد صناعية للنكهة والطعم وهذه شديدة الاضرار “.
ونشر ” الخضيري ” صورة مقصف بأحد المدارس به أغذية مخالفة، معلقاً:” انظروا ماذا يباع في مقاصف مدارس أبنائنا!!! اعتقد ان هذا الأمر يستدعي المراجعة واعادة النظر فوراً “.
من جانبها، علَّقت وزارة الصحة على التغريدة، قائلة: ” بيع مثل هذه المأكولات في المدارس يُعَد مخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي، ونأمل ممن لديه معلومات عن اسم المدرسة التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة أو عبر الاتصال بالرقم ٩٣٧ “.
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