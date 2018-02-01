نصائح مهمة لتشجيع الأطفال علي تناول وجباتهم المدرسية

أماني الغامدي(صدى):

تُعاني معظم الأمهات من القلق عندما ترى أن أطفالها الصغار لا يأكلون وجباتهم المدرسية، والكثير من الأطفال لا يحبون تناول الوجبات المدرسية حيث يعودوا بها إلى المنزل كما هي، وهذا لا يعني إطلاقا أن الطفل مريض أو فاقد للشهية، فالأسباب هنا تكون متعددة، ولذلك نصح الأطباء بعدة نصائح للأمهات لكي تُسهل عليهم التعامل مع هذه الحالة .

أكد الأطباء أن لعب الطفل طول الوقت يساعد علي تناوله الوجبات بانتظام، حيث.ينتظر الطفل فترة الاستراحة بين الحصص التعليمية ليمرح ويلعب مع زملائه، وقد يمتد اللعب دون أن ينتبه إلى أن الوقت قد فات.

كما أن نوع الطعام يُعد عامل أساسي في إهماله حيث أنه لا يروق للطفل، فالصغار يفضلون أكل وجبات جافة في المدرسة، مثل: البسكويت المملح، والكُفتة، وسندوتشات الجبن، والاستيك.

بالإضافة إلى جاذبية الطعام، حيث لا يثير الأكل انتباه الطفل لأنه لم يقدم له بطريقة جذابة. لذا، من المفيد أن يشارك الطفل نفسه في الإشراف على تجهيز وجبته، ويختار طريقة لف السندوتش، ويمكن سؤاله عن الطعام الذي يرغب في تناوله في اليوم التالي مع تقديم خيارين أو 3 ليختار نوعاً واحداً في كل مرة.