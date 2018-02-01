” البحري ” تستلم ناقلة نفط عملاقة جديدة وتطلق عليها ” لوهة “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ” البحري ” ، اليوم الخميس، استلامها ناقلة نفط عملاقة جديدة، لافته إلى أنه تم تسميتها ” لوهة “.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لـ ” لوهة ” ، في شهر مارس، على أن يظهر الأثر المالي في الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن الناقلة المستلمة هي إحدى ناقلات النفط العملاقة الخمس الممولة بترتيب من بنك ستاندرد تشارترد، وتمويل كلًا من بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي الوطني وبنك أبو ظبي الوطني وبنك البلاد، حيث استلمت الأسبوع الماضي ناقلة النفط ” كساب “.

وكانت شركة ” البحري ” وقعت في 21 مايو 2015 عقودًا لناء خمس ناقلات نفط عملاقة VLCCs، مع شركة هيونداي سامهو الكورية للصناعات الثقيلة، والأحقية في بناء 5 ناقلان نفط عملاقة إضافية اختيارية.