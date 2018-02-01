مستخدمو التطبيقات الذكية يحققون 5 أضعاف الإنتاجية بوقت أقل بنسبة 19%

أماني الغامدي(صدى):

أظهر التقرير الذي أجرته شركة ” إم وير ” بالتعاون مع مجلة ” فوربس إنسايتس ” : إن التطبيقات الذكية المستخدمة من الموظفين المؤهلين بالمملكة تسرع اتخاذهم للقرار بنسبة 100%، مقابل 50% من نظرائهم التقليديين.

وأضاف التقرير، أنهم يحققون خمسة أضعاف الإنتاجية، بوقت أقل بنسبة 19% عن نظرائهم التقليديين، مشيرًا إلى أن تمكين الموظفين من التقنية يؤثر بشكل مباشر على أداء قطاع الأعمال.

وفي السياق نفسه، يرى 89% من مديري تقنية المعلومات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن الإيرادات المالية يمكن أن ترتفع بنسبة 5% على مدى 3 سنوات، عند تمكينهم ومنحهم حرية استخدام التطبيقات التنقية لتنفيذ أعمالهم.