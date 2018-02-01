وزير الاتصالات: التقنيات الحديثة وفرت نصف مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، إن استخدام الوزارات والجهات الحكومية للتقنيات الحديثة بدلًا من التقليدية، أسهم في تسجيل وفورات، بلغت نصف مليار ريال.

ولفت ” السواحة ” الانتباه إلى أن الوزارة أطلقت البنية المؤسسية الوطنية للحكومة الرقمية، مشيرًا إلى أن أنها ستعرض خطة اعتماد الحكومة القطاعية الحكومية؛ للتحول الرقمي خلال 60 يومًا على اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما أكد على أهمية تكامل كافة الوزرات والمؤسسات، وأن تعمل بشكل تمكيني وتشاركي؛ لنجاح التحول الرقمي في المملكة، وأن الوزارة تسعى إلى وصول نسبة الجهات التي لا تتعامل مع الورق إلى 75% خلال عامين.