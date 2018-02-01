الأمم المتحدة: أكثر من 200 شركة بالعالم تتصل بالمستوطنات بشكل غير قانوني

نيويورك(صدى):

كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن رصده ما يزيد عن 200 شركة على صلة بمستوطنات إسرائيلية بشكل غير قانوني، في الضفة الغربية.

وأوضح تقرير حديث للأمم المتحدة، أن دور هذا الشركات، هو دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطان، وبالتالي تساهم في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتيسير الفلسطينيين سكان تلك الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية.

وذكر المكتب أن 143 شركة منها توج مقراتها في الأراضي المحتلة أو المستوطنات، إضافة إلى 22 أخرى في الولايات المتحدة، وكذلك 41 آخرين تتوزع في 19 دولة أخرى خاصة بأوروبا.