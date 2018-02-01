محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف البارقي

علي القحطاني (صدى):

نقل محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض تعازي القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ لذوي شهيد الواجب العريف محمد معيض البارقي الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعا عن دينه ووطنه.

وأكد آل حموض خلال تأديته واجب العزاء أمس بمنزل أسرة الشهيد بمحافظة المجاردة ، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن والحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبّر ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي .