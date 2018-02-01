الاسكان: امتلاك الزوجة أرضا فضاء لا يحرم الزوج الدعم السكني

عادل الحربي (صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، أن الزوج إذا حرم من الدعم السكني بسبب امتلاك الزوجة صكًا، واعترض على ذلك أمام لجنة التظلمات؛ ففي حال كان الصك لأرض فضاء أو مقام عليها منزل غير صالح للسكن فإن اعتراضه سيقبل فورًا، وفق آلية تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية، وسيكون بإمكانه الاستفادة من برامج الدعم السكني.

وأضاف ” السويلم ” إن ” رفض طلبات الأزواج بسبب وجود صكوك لدى زوجاتهم تتم معالجته حالياً عن طريق اللجنة المعنية، والاعتراضات ذات العلاقة بهذا الشأن متنوعة، منها ما يتعلق بصك الأرض، أو عداد الكهرباء، أو رخصة البناء، أو الاستفادة من صندوق التنمية العقارية. ”

وجدير بالذكر، أنه كانت وزارة العدل قد ألغت طلب أي من صكوك إعالة من المحاكم خاصة بالمطلقات والأرامل طالبات الدعم السكني، كما طالبت وزارة الإسكان بالتوقف عن هذه الطلبات، وذلك بعد أن أجرت دراسة بشأن تقليل تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم.