خطوات تسجيل المرأة العاملة في برنامج دعم النقل ” وصول “

نايف السالم(صدى):

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط ( هنا ) .

و سيتم التحقق من أهلّية المتقدمة للبرنامج فورا من خلال التأمينات الاجتماعية، وفي حال تم قبول المستفيدة يتم التقديم على البرنامج، واختيار مقدم الخدمة وتعبئة البيانات اللازمة لإكمال عملية التسجيل.

وأشار ” هدف ” ، إلى أنه لا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، لأن الدعم مقدم من الصندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة، مبينًا أن الصندوق سيتحمل 80% من تكلفة كل رحلة، إضافة إلى أن البرنامج يتيح للمشتركات الاستفادة من الدعم للفترتين الصباحية والمسائية في نفس موقع العمل.

ويأتي برنامج ” وصول ” ، كأحد الحلول لمعالجة مشكلة التنقل من وإلى مكان العمل؛ من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عالية، فضلا عن مساهمته في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في دعم المرأة العاملة، ومساعدتها في تذليل التحديات التي تواجهها.