وزير الصحة يعتمد الوثيقة الجديدة للضمان الصحي

عادل الحربي (صدى):

اعتمد وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق الربيعة الوثيقة الموحدة الجديدة لنظام الضمان الصحي التعاوني، التي جاء بها 9 منافع إضافية كان أبرزها معالجة السمنة المفرطة، وإجراء عمليات تكميم للمعدة.

وتضمنت الوثيقة الجديدة للتأمين الصحي، معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI).