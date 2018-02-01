” مكافحة الإرهاب العراقي ” يسلم معتقلين داعشيين للمحاكمة

بغداد(صدى):

سلم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي المعتقلين الأجانب من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من بينهم 9 نساء، منهن فرنسيات وألمانيات، ورجالا يحملون جنسيات أوروبية، إلى وزارة العدل لمحاكمتهم.

وأوضح صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب ، أن الذين تم تسليمهم ارتكبوا أعمالا إرهابية داخل العراق، وسيحاكمون وفق القانون العراقي.

كان العراق قد أعلن في التاسع من شهر ديسمبر الماضي انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهبى ،وتحرير جميع المدن ،وسيطرة القوات العراقية على الحدود مع سوريا بالكامل.