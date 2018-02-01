ترحيل طفلة فلسطينية من الضفة إلى غزة

القدس(صدى):

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 14 عاما، مقيمة بالضفة الغربية المحتلة، قبل اسبوعين، ثم أطلقت سراحها بعد ثلاثة أيام على معبر إيريز الحدودي مع قطاع غزة، دون السماح لها حتى اليوم بالعودة إلى ذويها.

وأوضح مركز الدفاع عن الفرد ” هموكيد ” أن الفتاة اعتقلت في القدس لأنه لم يكن بحوزتها ترخيص يجيز لها التجول في المدينة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وبعد ثلاثة أيام من اعتقالها تم إبلاغها بأنه سيفرج عنها عند معبر قلنديا القريب من بلدتها، ولكنها فوجئت بأنها في معبر إيريز.

يذكر أن الفتاة تعاني من داء الصرع وأن التوتر الذي تقاسيه بعيدا عن ذويها يمكن أن يؤدي الى تداعيات سلبية على صحتها، و تعتبر أصغر فلسطيني على الإطلاق ترحّله إسرائيل من الضفة إلى القطاع.