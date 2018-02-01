خالد الصالح رئيسا لـ “SAP” في المملكة

سعيد العجل(صدى):

اختارت شركة البرمجيات العالمية “SAP” خالد بن عبدالله الصالح رئيساً تنفيذياً لها في المملكة، وذلك امتداد لاهتمامها بالاستثمار في السوق السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي سياق متابعتها للدور المحوري للتقنية الحديثة في عملية التحول الرقمي والاقتصادي الذي تشهده المملكة.

ويعد الصالح من الكفاءات الوطنية التي ارتقت إلى المستوى الإقليمي في الشركات العالمية؛ حيث كان قبل ذلك مديراً إقليمياً لقطاع البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة HP “اتش پي”، وقبلها في شركة Oracle “أوراكل” الأميركية، وعدد من شركات تقنية المعلومات، وهو عضو مشارك في جامعة “هارڤارد” الأميركية ضمن برنامج الإدارة العليا التنفيذية.

فيما تعد شركة SAP ثالث أكبر شركة برمجيات على مستوى العالم، وتخدم معظم القطاعات الحيوية في المملكة، وتقدم الحلول التقنية الحديثة في مجالات تخطيط موارد المنشأة “ERP” وذكاء الأعمال “BI” والحوسبة السحابية “Cloud Computing” وإنترنت الأشياء “IoT”، وتعد من شركاء التقنية والتحول الرقمي الأساسيين في المنشآت الكبرى مثل أرامكو وسابك والسعودية للكهرباء والخطوط السعودية، وكذلك مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية والصحية والتعليمية والبنكية والتجزئة والتصنيع وغيرها.