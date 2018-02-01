سفير المملكة لدى كندا يقيم حفل عشاء على شرف سفراء الإمارات والبحرين ولبنان

عادل الحربي (صدى):

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا وعميد مجلس سفراء جامعة الدول العربية لدى كندا نايف بن بندر السديري بمقر السفارة اليوم الأربعاء حفل عشاء على شرف كلاً من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سعيد الرقباني وسفير مملكة البحرين الغير مقيم سمو الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة وسفير الجمهورية اللبنانية فادي زياده بمناسبة اعتمادهم سفراء لبلدانهم بكندا.

وفي بداية الحفل رحب السفير السديري بالسفراء متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم، مؤكدًا أهمية العلاقات العربية الكندية والسعي لتطويرها على كافة الأصعدة.

حضر الحفل عدد من السفراء المعتمدين لدى كندا، وعدد من نواب البرلمان الكندي وأعضاء مجلس الشيوخ وكبار المسؤولين في الحكومة الكندية.

وفي نهاية الحفل أعرب السفراء عن شكرهم للسفير السديري على هذه الدعوة متمنين للمملكة حكومة وشعبًا دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – .