نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 49

ماجد محمد(صدى):

يقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ 49 يوم غد الجمعة ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض ، على مساهمة نادي الفروسية جائزة مالية.

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط الأول منها على جائزة فالح بن مجلاد الفويجح السبيعي – رحمه الله – ومسافته 1400م

، والثاني على جائـزة فرحان السعود – رحمه الله – ، ومسافته 1600م ، والثالث على جائـزة فهد بن عبدالعزيز بن معمر ” – رحمه الله – ومسافته 2000م، والشوط الرابع على جائـزة فهد بن علي المعشوق – رحمه الله – ومسافته 1600م ، والشوط الخامس على جائزة فيروز العبدالعزيز – رحمه الله – ومسافته 1600م.

وأضاف المزروع أن الشوط السادس على جائـــزة نادي الفروسية التقديرية ومسافته 1600م ، والسابع على جائزة ماجد بن مرعيد السبيعي – رحمه الله – ، ومسافته 1600م ، والثامن على جائزة محمد بن حسين المعشوق – رحمه الله – ومسافته 1600م ، فيما الشوط التاسع على مساهمة نـــادي الفروسيـــــة ” جائزة مالية ” ومسافته 1600م ، وأخيرا الشوط العاشر على جائزة محمد بن رشيد بن قماع – رحمه الله – و مسافته 1400م .