نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 49
يقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ 49 يوم غد الجمعة ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض ، على مساهمة نادي الفروسية جائزة مالية.
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط الأول منها على جائزة فالح بن مجلاد الفويجح السبيعي – رحمه الله – ومسافته 1400م
، والثاني على جائـزة فرحان السعود – رحمه الله – ، ومسافته 1600م ، والثالث على جائـزة فهد بن عبدالعزيز بن معمر ” – رحمه الله – ومسافته 2000م، والشوط الرابع على جائـزة فهد بن علي المعشوق – رحمه الله – ومسافته 1600م ، والشوط الخامس على جائزة فيروز العبدالعزيز – رحمه الله – ومسافته 1600م.
وأضاف المزروع أن الشوط السادس على جائـــزة نادي الفروسية التقديرية ومسافته 1600م ، والسابع على جائزة ماجد بن مرعيد السبيعي – رحمه الله – ، ومسافته 1600م ، والثامن على جائزة محمد بن حسين المعشوق – رحمه الله – ومسافته 1600م ، فيما الشوط التاسع على مساهمة نـــادي الفروسيـــــة ” جائزة مالية ” ومسافته 1600م ، وأخيرا الشوط العاشر على جائزة محمد بن رشيد بن قماع – رحمه الله – و مسافته 1400م .
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