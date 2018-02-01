تونس وفرنسا تبحثان سبل التعاون

باريس(صدى):

على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تونس في زيارة رسمية أولى لدولة عربية، بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وماكرون سُبل دعم وتطوير علاقات التعاون والصداقة الثنائية.

وتم استعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في ميدان التعاون المالي والاقتصادي والبحث العلمي والشباب ومسألة التنقل بين البلدين والهجرة.

و تطرق الحوار بين الرئيسين إلى التعاون في المجال الأمني وخاصة المسائل المتصلة بمكافحة التطرف والإرهاب إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجهها المنطقة المتوسطية.