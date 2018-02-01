 أحمد الحارثي: ” التعليم ” تتجه لتخصيص ميزانية مالية لكل مدرسة قريبًا

علي العنزي(صدى):

قال مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم أحمد الحارثي إن الوزارة تتجه قريبًا لتخصيص ميزانية مالية لكل مدرسة، وأن العمل سيكون أسهل مع وجود التقنية، واهتمام وزارة المالية بالعمل الإداري والمالي.

وأوضح “الحارثي” لقناة “عين” أن الوزارة تقدم الخدمات الإدارية والمالية لعدد 46 إدارة تعليم، وما يقارب 31 ملحقية ثقافية في خارج السعودية. مشيرًا إلى أن الجهات تخدم ما يزيد على 750 ألف معلم ومعلمة وإداري ومستخدم، وسيتم فصل ميزانية التعليم التي بلغت 192 مليارًا، وتمثل ما يقارب 20٪ من ميزانية الدولة، ونصيب التعليم العام أكثر من 118 مليارًا، ونصيب التعليم الجامعي 15 مليارًا، وبقية المبلغ (59) مليارًا لتدريب القوى العاملة للجهات الأخرى التعليمية.