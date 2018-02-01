إغلاق 13 منشأة ومقهى بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية محافظة الخفجي، ممثلة بإدارة النظافة والحركة، من رفع ما يعادل 1000 متر مكعب نفايات صلبة ومبعثرة، ضمن برنامجها الأسبوعي الذي يشمل الطرق الدولية والمراكز التابعة للمحافظة (مركز السفانية، أبرق الكبريت) والمتركزة على إزالة الأنقاض من الطرق الدولية والشوارع الرئيسية، حسبما بين رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني.

وفي الدمام ضبط مفتشو إدارة مراقبة المباني ببلدية وسط الدمام مقهى لتقديم الشيشة جرى إنشاؤه على كامل سطح إحدى البنايات التجارية في مخالفة للنظام، وجرى إغلاق المقهى والتحفظ على المضبوطات التي عثرت بداخله وعددها 21 شيشة، كما جرى إغلاق مطعم صغير لتحضير المأكولات عثر عليه في السطح، وفقا لرئيس البلدية المهندس عبدالله الشمري.