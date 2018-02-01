اللاحم: قاضي يعزز فتاة طالبت بإسقاط الولاية عن المرأة

عادل الحربي (صدى):

سلط الكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم، الضوء على قصة تعزيز فتاة طالبت بإسقاط الولاية عن المرأة، من جانب أحد القضاء، مؤكدًا أن ذلك يعني أنه تجريم لآراء وفقه “أبي حنيفة النعمان”، الذي رأى عدم اشتراط الولي في النكاح.

وقال اللاحم في مقال له بعنوان “تجريم أبي حنيفة النعمان” : دائما ما نسمع في ثنايا الأفلام المصرية عبارة (لقد زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا) وأن الكثير منا لا يدرك أن لها جذرا ً فقهيا يتمثل في رأي الإمام أبي حنيفة في اشتراط الولي في النكاح.

وتابع: حيث يرى عليه رحمة الله عدم اشتراط الولي لصحة النكاح وأن المرأة الراشدة أن تزوج نفسها، ومع أن الجمهور على خلاف ذلك لكنه يبقى رأيا ً فقهيا ُ لعالم من علماء الإسلام الكبار الذي لا زالت تدرس آراؤه في الجامعات الإسلامية ومنها جامعاتنا، ويتدارسها طلاب الشريعة في محاريب العلم على طول العالم الإسلامي وعرضه.