دلائل على استخدام مليشيا الحوثي صواريخ إيرانية

فهمى محمد(صدى):

أكد نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان آلان، على وجود أدلة قال إنها واضحة على أن الميليشيات الحوثية تستخدم صواريخ وأسلحة أخرى من إيران.

وأوضح عدداً من الدلائل منها لوحة مفاتيح الصواريخ باللغة الفارسية، وأختام المصنع، وطرق اللحام بدائية الصنع، لافتاً إلى أن طريقة اللحام البدائية تدل على قطع الصواريخ إلى نصفين ربما لتهريبها، مؤكداً أن تاريخ 2015 الذي تحمله يبين توريدها بعد فرض حظر الأسلحة في اليمن.

يذكر أن الجيش اليمني قد ضبط بمساندة التحالف، في يناير الماضي، 13 صاروخاً من نوع زلزال 1، بعد تحرير مناطق قرب مدينة اليتمة التابعة لمنطقة الجوف، تم تصنيعها بطريقة بدائية، ليتم تطويرها عن طريق الخبراء الإيرانيين.