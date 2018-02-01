ضيفان يتبادلان الضرب والسباب على الهواء
استضافت أحد البرامج الإذاعية الروسية ضيفان، شب بينهما خلافا بسبب الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.
وتم تداول مقطع فيديو عبر شبكة الإنترنت يوضح ضيفي برنامج إذاعي تابع لصحيفة ” كومسومولسكايا برافدا ” وهما يتبادلان اللكمات والسباب اللفظي.
ولوقف العراك أخذت المذيعة تصرخ فيهما ليبتعدا عن بعضهما إلا أنهما لم يكفا عن العراك، فاضطرت لاستدعاء موظفي الاستديو لفك الاشتباك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26375 ] نشر منذ 2 ساعتين
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