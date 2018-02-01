ضيفان يتبادلان الضرب والسباب على الهواء

موسكو(صدى):

استضافت أحد البرامج الإذاعية الروسية ضيفان، شب بينهما خلافا بسبب الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.

وتم تداول مقطع فيديو عبر شبكة الإنترنت يوضح ضيفي برنامج إذاعي تابع لصحيفة ” كومسومولسكايا برافدا ” وهما يتبادلان اللكمات والسباب اللفظي.

ولوقف العراك أخذت المذيعة تصرخ فيهما ليبتعدا عن بعضهما إلا أنهما لم يكفا عن العراك، فاضطرت لاستدعاء موظفي الاستديو لفك الاشتباك.