 بالصور.. رحلة مكوكية لفتاة سعودية لدعم الأطفال اللاجئين حول العالم

علي العنزي(صدى):

قدمت شابة سعودية تُدعى “أفنان العربي” تجربة إنسانية فريدة من نوعها بالقيام برحلات مكوكية لدعم الأطفال اللاجئين في أفريقيا وأوروبا، مؤكدة أنها اعتمدت على مدخراتها الشخصية، وما تتقاضاه من راتب لتمويل هذه الرحلات الإغاثية.

وبدأت ” أفنان ” تجربتها التطوعية ذات الطابع المؤسسي منذ عام 2008، في المنطقة الشرقية، وقامت بالعديد من الرحلات التطوعية منذ عام 2014 حول العالم، فقامت برحلة إلى تنزانيا لمساعدة المشردين، تلتها رحلتان لمساعدة الفقراء في جيبوتي، ورحلة لقرغيزيا، ثم كثفت جهودها الإنسانية التطوعية؛ لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا واليونان.