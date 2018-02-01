خفر السواحل تنتشل 3 جثث لصيادين مصريين من المياه الإقليمية الليبية

طرابلس(صدى):

انتشلت خفر السواحل الليبية، ثلاث جثث لصيادين مصريين من بين 10 ضحايا مركب الصيد ” الحاج نصر “، الذي غرق الأسبوع الماضي.

و سبق وأن تمكنت القوات البحرية الليبية من انتشال جثتين وتم دفن جثمان الصيادين بمقابر عائلتهم بقرية برج مغيزل، ومازال البحث جاريًا عن بقية المفقودين.

كان مركب الصيد ” الحاج نصر “، انطلقت في رحلة صيد شرعية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من بوغاز رشيد، يوم 7 يناير الماضي، وتعرضت لسوء الأحوال الجوية في طريق العودة ،وتعطل ماتور المركب، واصطدم بصخرة مما أدى لغرقها.