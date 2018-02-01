 مانشستر سيتي في الصدارة.. ترتيب فرق البريمرليج بعد نهاية الجولة 25

ماجد محمد(صدى):

تصدر فريق مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة بعد تغلبه على فريق وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة في ختام منافسات الجولة 25 من المسابقة.

وابتعد مانشستر سيتى بصدارة البريميرليج بفارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثانى برصيد 53 نقطة، وذلك بعد سقوطه أمام توتنهام بثنائية نظيفة.

فيما نجح فريق ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح فى خطف المركز الثالث برصيد 50 نقطة بالتساوى مع تشيلسى، ولكنه يتفوق بفارق الأهداف، بعد سقوط الأخير أمام بورنموث بثلاثية نظيفة.