أطعمة تقضي على شعور الغضب

متابعات(صدى):

يلجأ الكثيرون عند غضبهم إلى البحث عن أي شئ يقلل من حدة الغضب، ويندفع البعض إلى تناول الأطعمة التي من شأنها تهدئة أعصابهم، وعلى رأسها الشيكولاتة.

وأشارت تقارير إلى عدة أنواع من الأطعمة التي تقلل من حدة الغضب وينصح بتناولها حين الشعور بالغضب والضغط العصبي، ومنها.

الموز، الشوكولاتة الداكنة، المكسرات، القهوة، الدجاج، البطاطس،الكرفس.

يذك أن الأطباء أكدوا على أن الأطعمة الغنية بمادة الكافيين المنشّطة للجهاز العصبي، تعمل على التخلص من التعب والإجهاد مما يولد إحساساً بالهدوء والراحة النفسية.