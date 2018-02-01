تطور جديد في قضية ضحية “الدم الملوث” بعد 6 سنوات من وفاتها

عادل الحربي (صدى):

تسلم شقيق الفتاة سعيدة محمد المحامض المعروفة إعلاميا بـ”ضحية نقل الدم الفاسد”، بعد 6 سنوات من وفاتها، المبلغ المالي الذي أقرته الهيئة الشرعية الصحية بالمنطقة، عقب إدانتها أحد أطباء مستشفى الملك خالد، بنقل دم فاسد إلى الضحية، وتبرئة بقية الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة، وذلك من مديرية الشؤون الصحية في نجران.

وأكد شقيق الضحية، ووكيل الورثة الشرعي هادي المحامض أنه تسلّم 75 ألف ريال نقدا عن الطبيب المدان، مع توقيعي على إقرار بعدم مطالبة أي شخص آخر في كل ما يتعلق بوفاة شقيقتي، موضحا أن التعويض المالي سواء كان كثيرا أم قليلا، لم يكن هدفا أساسيا بالنسبة له، ولا عائلته طوال السنوات الـ6 الماضية من الدعوى، والتي تحمّل فيها مشاق السفر والإقامة بعسير، لحضور الجلسات والمراجعة لدى هيئة نجران، بقدر رغبتي في منع الطبيب المدان والفريق الذي باشر الحالة من مزاولة مهنة الطب بسبب الكارثة التي تسببوا بها، والتضحية بحياة شقيقتي وهي في مقتبل العمر.