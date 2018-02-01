أمريكا تعلن فشلها فى إسقاط صاروخ وهمى أثناء اختبار الدفاع الجوي

واشنطن(صدى):

فشل الجيش الأمريكي في اختبارا لإسقاط صاروخ وهمي قادم من هاواي،الأربعاء، وسط قلق متزايد من تطور برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية.

وبحسب مسؤول أمريكي، أوضح أن الصاروخ (إس.إم-3 بلوك 2إيه) تم إطلاقه من موقع اختبارات صواريخ ” إيجيس آشور ” في هاواي، لكنه فشل في إصابة صاروخ آخر أطلق من طائرة.

يذكر أن وكالة الدفاع الصاروخي لم تعلق على نتيجة الاختبار، لكنها أكدت إجراؤه، وقال مايك رايت، المتحدث باسم الوكالة: ” تم إجراء اختبارا بالذخيرة الحية مستخدمين صاروخ ستاندرد ميسايل (إس.إم)-3 بلوك 2إيه من منشأة اختبار الصواريخ بالمحيط الهادي في كواي بولاية هاواي “.