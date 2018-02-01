أمريكا تعلن فشلها فى إسقاط صاروخ وهمى أثناء اختبار الدفاع الجوي
فشل الجيش الأمريكي في اختبارا لإسقاط صاروخ وهمي قادم من هاواي،الأربعاء، وسط قلق متزايد من تطور برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية.
وبحسب مسؤول أمريكي، أوضح أن الصاروخ (إس.إم-3 بلوك 2إيه) تم إطلاقه من موقع اختبارات صواريخ ” إيجيس آشور ” في هاواي، لكنه فشل في إصابة صاروخ آخر أطلق من طائرة.
يذكر أن وكالة الدفاع الصاروخي لم تعلق على نتيجة الاختبار، لكنها أكدت إجراؤه، وقال مايك رايت، المتحدث باسم الوكالة: ” تم إجراء اختبارا بالذخيرة الحية مستخدمين صاروخ ستاندرد ميسايل (إس.إم)-3 بلوك 2إيه من منشأة اختبار الصواريخ بالمحيط الهادي في كواي بولاية هاواي “.
abdul[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا فشِّيلة ! وش بنعمل اذا اطلق كيم تبع كوريا صاروخ حقيقي باتجاه شيكاغو ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26375 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبعآ ياأخوان
الصاروخ صعب تسقطه وهو مرتفع فالسماء
وأنسب طريقة لأصطياده
أول مايبدأ باالهبوط
لهذا السبب كثير يستغربون
اشلون وصل الصاروخ للمكان الفلاني
ولم يتم أسقاطة
أول ماأنطلق.
وأيضآ لكي تسقط الصاروخ
يتوجب عليك أطلاق صاروخين
بأتجاهه
إذا ماصابه الأول
فاالثاني بيصيبه مضمون
وأصابة الصاروخ تكون فرأس الصاروخ تمامآ
لأن لو حاولنا نسقطه وهو مازال ماشي فمسارة فاالفضاء
فهنالك أحتمالية أن يصيب الصاروخ المضاد
الصاروخ المنطلق في عرضه او يحتك به
وهذا قد يسبب أنحراف للصاروخ
وأضرار أخرى.