أبريل المقبل..إطلالة أول مذيعة روبوت بالتلفزيون

طوكيو(صدى):

تعاونت شركة يابانية مع إحدى القنوات التلفيزيونية، من أجل تقديم أول مذيعة روبوت وتدعى ” إريكا ” ،لتطل على المشاهدين في شهر أبريل المقبل.

يأتي ذلك بعد أربع سنوات من تصميمها على نحو يجعل المتلقي وكأنه يستمع ويشاهد مذيعة أخبار.

ويؤكد مصمم المذيعة الروبوت هيروشي إيشيجورو، على أنها قريبة جدًا من البشر بفضل تقنية الذكاء الصناعي إلى درجة أنها تكاد أن تشعر بك وكأن ضميرا إنسانيا داخليا مستقلا يحركها، على حد قوله.