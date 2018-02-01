فوائد الملح لتعزيز نمو الشعر

متابعات(صدى):

أكدت دراسات أن الملح يعمل على امتصاص الرطوبة بالشعر، ويقوم بتعديل إفرازات الفروة الدهنية ويقضي نهائيًّا على فطريات الشعر التي تسبب القشرة والحكة، ويعزز نمو الشعر ليكون كثيفا، لاحتواء الملح على المعادن الكافية التي ترطب الخصلات وتحميها من التلف ويعيد إلى الشعر حيويته.

كما يعمل الملح على علاج الشعر المجعّد وتنعيمه، والتخلص من آثار منتجات الشعر الكيميائية التي تتلف فروة الرأس، ويعتبر أيضًا علاج طبيعي لمرض الثّعلبة.

وإليك أحد الوصفات التي تحتوي على الملح للحصول على شعر قوي حيوي، وتتكون من:

– ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

– ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

– ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة تحضير الخلطة: في عبوة زجاجية اخلطي كل المكونات واحتفظي بها في الثلاجة، طبقي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف، ثم دلِّكي الفروة لـ5 دقائق على الأقل.

وبعد 40 دقيقة، اغسلي شعرك بالشامبو واتركيه حتى يجف. ستلاحظين لمعان ونعومة الخصلات من الاستعمال الأول.