أول تعليق من اللاعب جابر عيسى حول عدم رغبته في العودة للسعودية
نشر لاعب فياريال الإسباني جابر عيسى، مقطع فيديو له ليوضح ملابسات تصريحه المثير للجدل بعدم رغبته في عودته للسعودية .
وقال اللاعب في الفيديو أنه كان متوتراً خلال المؤتمر ولم يقصد ما قاله بالنص ، مضيفاً أنه يرغب في الإقامة في أسبانيا وخدمة المملكة قبل أن يخدم نفسه في تطوير مستواه وإمكاناته، مشيراً إلى أنه ابتُعث إلى أسبانيا بصفته لاعباً سعودياً وليس بصفته أحد المواليد.
و كان اللاعب قد أثار جدلاً بعد أن صرح في مؤتمر صحفي قائلاً : ” حلمي أني أجلس هنا ما أبغي أرجع للسعودية، أبغي أعيش هنا وأتعلم هنا”، ما أثار موجة من الجدل عمّا يقصده اللاعب بهذا التصريح.
وليد[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا توه ما أخذ الجنسية هذا حديث النعمه ماشاف خير
القرشي[ عدد التعليقات: 2147 ] نشر منذ 3 ساعات
بعد أن صرح في مؤتمر صحفي قائلاً : ” حلمي أني أجلس هنا ما أبغي أرجع للسعودية، أبغي أعيش هنا
وأتعلم هنا”، ما أثار موجة من الجدل عمّا يقصده اللاعب بهذا التصريح.
وهل هذا الكلام يبغاله توضيح الكلام واضح بدون توضيح الولد بالعربي يبغى يعيش ويتعلم ويشتغل
هناك خلاص خلوه على كيفه والله إني اعتبر هذا الولد بعد تصريحه هذا افضل من كثير من المواليد عندنا هنا
إللي يجلس يطبل ويكذب ويسوي فيها وطني فقط من أجل حصوله على الجنسية وبعد ما يتمكن منها
رايح يطلع على حقيقته إللي كان يخفيها قبل حصوله عليها .
abu ammar[ عدد التعليقات: 15537 ] نشر منذ 3 ساعات
ايش المشكله اتركوه يجلس في اسبانيا
يمكن الاعب حاب يعيش في جو اسبانيا الاندلس سابقا
جوها حلو وبارد صيفا ويمكن عنده صديقه اسبانيه سنيورتا
abdul[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 2 ساعتين
مليون سعودي وسعودية تركوا بلدهم – واكثرهم جامعيين مبتعثين لدراسات عليا، وتجار ، وكتاب/ وصحفيين ، وسياسيين واستقروا في الخارج بصفة دائمة. هي وقفت علي رجل واحد ؟ الله يرزقه من عنده، وارض الله واسعة.
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش مايروح جنوب افريقيا
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 14 دقيقة
هههههههه شي متوقع