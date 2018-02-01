أول تعليق من اللاعب جابر عيسى حول عدم رغبته في العودة للسعودية

نواف السالم(صدى):

نشر لاعب فياريال الإسباني جابر عيسى، مقطع فيديو له ليوضح ملابسات تصريحه المثير للجدل بعدم رغبته في عودته للسعودية .

وقال اللاعب في الفيديو أنه كان متوتراً خلال المؤتمر ولم يقصد ما قاله بالنص ، مضيفاً أنه يرغب في الإقامة في أسبانيا وخدمة المملكة قبل أن يخدم نفسه في تطوير مستواه وإمكاناته، مشيراً إلى أنه ابتُعث إلى أسبانيا بصفته لاعباً سعودياً وليس بصفته أحد المواليد.

و كان اللاعب قد أثار جدلاً بعد أن صرح في مؤتمر صحفي قائلاً : ” حلمي أني أجلس هنا ما أبغي أرجع للسعودية، أبغي أعيش هنا وأتعلم هنا”، ما أثار موجة من الجدل عمّا يقصده اللاعب بهذا التصريح.