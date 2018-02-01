تمديد الحماية المؤقتة للسوريين في الولايات المتحدة 18 شهرا

واشنطن(صدى):

سمحت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس ، بتمديد فترة الحماية المؤقتة للسوريين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا آخر على الأقل بموجب وضع الحماية مع احتدام الحرب الأهلية في بلدهم.

وقالت كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان إنه بعد دراسة متأنية للأوضاع على الأرض، قررت أن من الضروري تمديد وضع الحماية المؤقتة بالنسبة للسوريين، مضيفة :” من الواضح أن الأوضاع التي استند إليها تصنيف سوريا لا تزال قائمة، وبالتالي فإن القانون يكفل التمديد “.