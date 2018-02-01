نصائح عليك اتباعها في حال سقوط المصعد بك

متابعات(صدى):

رغم احتياطات وتقنيات الأمان التي توفرها الشركات للمصاعد، إلا أن هناك احتمال لسقوطها حتى ولو بنسبة صغيرة، وكثيرًا ما يراود البعض عند استقلال المصعد، مخاوف من سقوطه.

فإذا وقع حظك في هذه النسبة الصغيرة فعليك معرفة بعض الحلول التي ربما تقلل من نسبة الأذى الذي ستتعرض إليه.

و يعد الخيار الأفضل لحظة سقوط المصعد بك، هو النوم والاستلقاء على الأرض وفرد ذراعيك وأرجلك قدر الإمكان، بالتأكيد هذا الأمر لن ينقذك كليا ويلغي تأثير السقوط عليك، لكنه يقلل هذا التأثير والضرر المصاحب له إذ تكون قوة الاصطدام التي تشعر بها أصناء ارتطام المصعد بالأرض موزعة على جسدك بشكل كبير، لتكون احتمالية الموت أو الإصابات الكبيرة حينها أقل من الممكن.

عليك العلم بأنه لا يوجد أسلوب آمن لتجنب الإصابات فالنوم على السقف لن يكون خيارا ممكنا والوقوف عليه للقفز غير ممكن أيضا، والأفضل في هذه الحالة هو أن تجثي مع رأسك أخفض ما يمكن وتضع كفيك فوقه، بحيث في حال تأذيك تكون فرصك في النجاة أكبر.