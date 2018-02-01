 التوصيف القانوني والشرعي لعقوبة المتورطَيْن في مقطع فيديو شارع الفن

محمد بن طحيطح(صدى):

قال المستشار القانوني عبدالصبور عبدالقوي إن العقوبة التي تنتظر المتورطَيْن اللذين ظهرا في مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تصرفات غير أخلاقية من قِبل شاب وفتاة في شارع الفن بأبها، إن الشاب والفتاة ارتكبا جريمة تمس الحياء العام، وهي ما أصفها شرعًا ونظامًا بجريمة فعل فاضح مخل بالحياء العام، وهي من الجرائم الواقعة على العِرض والأخلاق، تلك الجرائم التي تخدش الحياء في الإنسان، وتمس بحيائه وحياء الآخرين، وتخالف النظام العام والآداب العامة في المجتمع.

وأضاف: وقد توافر في هذا الفعل العلانية في أحد الشوارع العامة، إضافة لوقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، إذ إن الشرع الحنيف قد نهى عن قيام المرأة بأي حركات أو إشارات أو أفعال منهي عنها شرعًا أمام المارة؛ ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان”، فما بالنا بمشاركة المرأة في قيامها بفعل محرم، يستوجب تعزيرها لقاء جرمها الواقع أمام المارة في الشارع العام.