أطعمة تهدد الحمل منها ” المايونيز ” و ” السوشي “

متابعات(صدى):

أكد أطباء أن هناك العديد من الاطعمة التي تمثل خطرا على المرأة الحامل، و تكون سبب في احتمالية حدوث الاجهاض إلى اقصى الدرجات، وتؤذي الجنين في الشهور الاخيرة من الحمل.

وأجمع الأطبار على أن هذه الاطعمة تتمثل في تلك التي لم تتعرض للتسوية الكاملة او التي تحتوي علي بيض نيئ.

ومن بين تلك الأطعمة التي تمثل خطورة على الحمل: اللانشون ،البسطرمة، واللحوم والدواجن البارده مثل الديك الرومي والروست بيف،وهوت دوج، والبرجر.

وأيضًا الكبدة ، والمايونيز المنزلي ،والسلمون المدخن،والفسيخ ،والسوشي ،والجبنة الفيتا ،والجبنة الريكفورد.