تركى آل شيخ: ليس لنا أجندات في مصر ونستثمر حبا فيها

نواف السالم(صدى):

قال تركى آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربى والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، إنه يعمل على قدم وساق لإنهاء البرنامج الاستثمارى للنادى الأهلى، ثم الاجتماع مع المستثمرين فى الإمارات، بالإضافة إلى اجتماعه مع المستثمرين فى مصر، لوضع النقاط على الحروف، وأنه ليس له علاقة بما يحدث فى النادى الأهلى وكواليس الصفقات فى الفترة الأخيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، على فضائية “ON E”، مع الإعلامى عمرو أديب، أن اللاعبين وصلوا إلى 13 لاعبًا فى المملكة العربية السعودية، فى فترة وجيزة، وأكثر من 30% من الحضور فى الملاعب من المصريين، موضحاً أن مشروع النادى الأهلى ضخم لا تقل مساحته عن 70 إلى 100 فدان فى المرحلة الأولى تشمل الاستاد، وفندق، ومطاعم، ومتاحف، والمرحلة الثانية تشمل حى سكنى.