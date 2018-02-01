الجيش اللبناني: جنود إسرائيليون ألقوا قنبلتي غاز وجاري إتخاذ اللازم
أقدمت عناصر من الجيش الإسرائيلي على رمي قنبلتي غاز تجاه الأراضي اللبنانية، ببلدة الوزاني.
أعلن الجيش اللبناني في بيان له الأربعاء، أن وحدات الجيش اتخذت الإجراءات اللازمة.
أوضح البيان أنه جارٍ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42090 ] نشر منذ 5 ساعات
هو انتم تقدروا تفتحوا افواهكم حتى للتثائب الا بإذن من حزب اللات ,,؟؟
,, نصر ابليس راح يرد في الوقت والمكان الناسبين ,, ارقدوا ,,
,, ارقدوا حتى تموتوا بفرشكم ونصر الشيطان يتحين الوقت المناسب ,,
,,, ماتت ناركم ياعبدة عبيد طواغيت إيران ,,
abu ammar[ عدد التعليقات: 15537 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب يكون خير