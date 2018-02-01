الجيش اللبناني: جنود إسرائيليون ألقوا قنبلتي غاز وجاري إتخاذ اللازم

بيروت(صدى):

أقدمت عناصر من الجيش الإسرائيلي على رمي قنبلتي غاز تجاه الأراضي اللبنانية، ببلدة الوزاني.

أعلن الجيش اللبناني في بيان له الأربعاء، أن وحدات الجيش اتخذت الإجراءات اللازمة.

أوضح البيان أنه جارٍ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.