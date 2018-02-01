طرق تنظيف ” البُقع ” التي يسببها طهي الباذنجان في اليد

متابعات(صدى):

تتسبب بعض الخضراوات مثل الباذنجان وغيرها من تلك التي تحتوي على عنصر الحديد تحديدًا آثارا سوداء في اليد أثناء الطهي، قد تبقى لمدة أيام.

لذلك ينصح ببعض الطرق التي تزيل هذه الآثار سريعًا، ومنها أن تضعي أحد هذه الاختيارات زيت الزيتون ،أو الخل ،أو عصير الليمون أو معجون الأسنان، قومي بفرك اليدين بأي من المواد السابق ذكرها، وبعدها تغسل اليدين بالماء والصابون.

ويمكنك الإستعانة أيضًا بالملح والليمون ودلكي بهم يديك جيدًا، وبعد الانتهاء ضعي الكريم المرطب على يديك.