جامعة طيبة: الأمن الفكري يحافظ على نسيج المجتمع

علي القحطاني (صدى):

أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، على أهمية الأمن الفكري في الحفاظ على نسيج المجتمع ووحدة مكونات الوطن.

وأضاف أن الجامعة تعمل بالتكامل مع عدد من الجهات في نشر الأمن الفكري، إذ أسست وحدة للتوعية الفكرية لتوعية الطلاب بالأمن الفكري ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية في ما بينهم.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للفروع المشرف على مشاركة الجامعة في ملتقى الأمن الفكري (مُدرك) الدكتور مصطفى بن عمر حلبي أن الأمن الفكري أصبح اليوم التزاما واعتدالا ووسطية وشعورا بالانتماء الوطني، وتحول إلى ثقافة وطنية، وقيم تتوافق مع إطار الثوابت الأساسية والمقاصد المعتبرة والحقوق المشروعة المنبثقة من الإسلام عقيدة وشريعة وحياة، وهو حجر الزاوية في سلوك الأفراد وأمنهم.