بعد زواج دام 40 يوما..مطلقة تحتفل : ” توبنا ورجعنا إلى الله “

القاهرة(صدى):

بعد زواج دام 40 يومًا، وإجراءات انفصال لمدة عامين، احتفلت مطلقة مصرية بخلاصها من الزواج والمشاكل التي كانت تعاني منها، قائلة : ” توبنا وندمنا ورجعنا إلى الله على ما فعلنا “.

وأكدت الفتاة المطلقة وتدعى دينا إسماعيل، 27 عامًا، أنها تشعر بتحقيق إنجاز بعد عامين من المشاكل، مشيرة إلى أنها تقوم بدور الأب والأم معًا.

وأوضحت أنها بعد الحصول على لقب مطلقة تستطيع أن توفر لطفلها تنشئة اجتماعية سليمة، وحياة سوية، تضمن لها شخصيتها وحياتها العملية المستقلة، على حد قولها.