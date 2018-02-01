ورشة عمل بالرباط حول آليات إعداد المواصفات العربية للأغذية

عادل الحربي(صدى):

بدأت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال اجتماع حول آليات إعداد المواصفات العربية للأغذية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بغية دراسة مواصفات سلامة الغذاء وسبل الاستفادة من المواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا المجال.

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع المبادرة العربية لسلامة الأغذية عادل الصقر في كلمة له خلال هذا الاجتماع أن مشروع المبادرة العربية لسلامة الأغذية يسعى لتحقيق سلامة الغذاء، وإلى تسهيل التجارة البينية العربية، حيث إن المواصفات القياسية تعتبر إحدى الركائز التي تستند عليها الرقابة الغذائية.

وأشاد الصقر بعمل الفريق العربي المتخصص بسلامة الغذاء وبالإنجازات المحققة حتى الآن، موضحًا أن المنظمة أولت أهمية خاصة لعملية إعداد المواصفات والرفع من وتيرتها لتغطي معظم القطاعات ذات الأهمية في السلسلة الغذائية من خلال قاعدة تفاعلية يتم تطويرها باستمرار وتسهم في تغذيتها أجهزة التقييس العربية بمشاريع مواصفات قياسية عربية باللغة العربية أو بلغتها الأصلية.