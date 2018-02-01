5 هللات زيادة على ضريبة القيمة المضافة تضعها ” طيران ناس “

علي العنزي(صدى):

في شكوى لأحد المواطنين، استجابت الهيئة العامة للزكاة لزيادة تضعها شركة طيران ناس بقيمة 5 هللات على ضريبة القيمة المضافة مؤكدة ضبطها للحالة.

وكان أحد المواطنين، نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ملاحظة تبين فرق ما يدفعه عملاء الشركة لها، مقارنة بالقيمة المضافة المفترضة والبالغ 5 هللات بعد ثبوت تحصيل الشركة مبلغ 7 ريال كضريبة قيمة مضافة بدلا من 6 ريالات و95 هللة، مما يشكل أرباحا على مدى المدفوع من كافة العملاء.

وقال المغرد على حسابه الشخصي بتويتر: ” شركة طيران ” ناس ” كان من المفترض أن تأخذ مبلغ ٦.٩٥ ريال كضريبة قيمة مضافة بنسبة ٥% من السعر الإجمالي.. ولكن للأسف تم جبر الهللات لتصبح ٧ ريال (كضريبة) بزيادة ٥ هللات بغير وجه حق! ٥ هللات من كل شخص ممكن يكسبون منها أكثر من مليون ريال في السنة على أقل تقدير”.