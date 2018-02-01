باحثون: هناك تقدما في معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان

متابعات(صدى):

أكد باحثون أمريكيون في دراسة حديثة تم اجراؤها مؤخرًا ،على وجود تقدما في معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان، وبالأخص سرطان الأطفال.

وأوضحت الدراسة أن معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان يتزايد على مستوى العالم، لافتة إلى وجود فجوات كبيرة بين الدول، حيث لا تزال بعض السرطانات التي يصعب علاجها.

وأجريت الدراسة على 71 دولة و 18 نوعا من السرطان، وتوصلت إلى إنه بالنسبة للأطفال المصابين بأورام المخ، تحسن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات من 54٪ في الفترة 2000-2004 إلى أكثر من 60٪ للفترة 2010-2014.

بينما تقدم معدل البقاء على قيد الحياة في الولايات المتحدة والدنمارك والسويد وسلوفاكيا، إلى 80٪ أو أفضل، أما في المكسيك والبرازيل، فقد ظل أقل من 40٪ في الفترة 2010-2014.