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حكومة سلوفينيا تؤكد : ميلانيا ترامب أحد عوامل جذب السياحة

حكومة سلوفينيا تؤكد : ميلانيا ترامب أحد عوامل جذب السياحة
ليوبليانا(صدى):

أرجعت حكومة سلوفينيا سبب زيادة عدد السياح الأجانب الذين يزورون البلاد إلى 17% ليصل إلى 3.4 مليون سائح، إلى أنها مسقط رأس السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

يذكر أن ميلانيا ترامب ولدت في بلدة سفنيكا جنوب شرق سلوفينيا قبل أن تصبح عارضة أزياء وتنتقل إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الإحصائيات، يفد معظم السياح الأجانب من إيطاليا وألمانيا والنمسا، ويرتفع عدد السياح الألمان بنسبة 26 % بشكل سنوي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42087 ] نشر منذ 2 ساعتين

وما اكثر الخرفان حين تعدهم ,, في كل مكان مصرقعين ، ويش حدهم ..؟؟

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