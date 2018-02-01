البحرية الليبية تعلن إنقاذ 240 مهاجرا غير شرعي من بينهم أطفال

طرابلس(صدى):

تم إنقاذ 240 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية وعربية، قبالة سواحل مدينتى الزاوية وزوارة، غربى ليبيا، بينهم أطفال ونساء.

وأعلنت البحرية الليبية، أن عملية الإنقاذ جرت عقب تلقي بلاغا بوجود قارب هجرة على بعد 20 ميلا من مدينة الزاوية ، وتم التوجه إليه فورا، وتمت عملية الإنقاذ.

وأكدت البحرية الليبية أنه بعد مرورساعتين من عملية الإنقاذ ، تلقى حرس السواحل بلاغا ثانٍ بوجود قارب هجرة آخر قبالة شواطئ مدينة وتمت عملية إنقاذ المهاجرين بنجاح أيضا.