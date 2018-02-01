بالفيديو.. سلمان المالك يتوجه بالشكر إلى تركي آل الشيخ وإلى رئيس نادي الشباب

ماجد محمد(صدى):

توجه سلمان المالك رئيس نادي النصر، بالشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة على دعمه المتواصل وتسهيل تعاقد النادي مع المدرب الكرواتي كرونسلاف.

كما توجه بالشكر إلى إدارة نادي الشباب على ما أبدته من تعاون وتفهم لحاجة الفريق لخدمات المدرب.

كما أوضح المالك أنه شعر بما تعاني منه الجماهير وقلت لهم عفويا “امسحوها بوجهي” أجهز خطط قادمة للنادي ستكون نموذجا يحتذى به.