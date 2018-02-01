روحاني يوجه رسالة تحذيرية لخامنئي

طهران(صدى):

في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي العارم، وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأربعاء، رسالة تحذيرية إلى قادة البلاد من أنهم قد يواجهون مصير الشاه الراحل إذا تجاهلوا استياء الشعب.

وأكد روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي للدولة قائلًا : ” جميع القادة أن يسمعوا لمطالب الشعب ،ستواجهون مصير الشاه الراحل إذا تجاهلتم الاستياء الشعبي ” ،في إشارة إلى ملك إيران السابق، محمد رضا بهلوي، الذي أطاحته ثورة شعبية استغلها أنصار الخميني.

يذكر أن تصريحات روحاني جاءت موجهة إلى المرشد علي خامنئي الذي يجمع كافة السلطات تحت يده بشكل مطلق خاصة الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، التي تعمل على حماية نظامه في مواجهة الشعب.