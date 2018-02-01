مقتل 15 حوثيا في كمين لقوات الجيش اليمني

فهمي محمد(صدى):

نصبت قوات الجيش اليمني لعناصر ميليشيا الحوثي كمينا بمنطقة المهاشمة، في محافظة الجوف شمال اليمن.

أعلنت مصادر عسكرية يمنية أنه قُتل 15 مسلحا من ميليشيات الحوثي في الكمين،موضحة : ” العناصر الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع تم طردها منها في الأيام الماضية جنوب منطقة المهاشمة، ونصبت لها قوات الجيش اليمني كمينا محكما أدى إلى مقتل غالبية تلك العناصر وإصابة آخرين “.

وأوضحت المصادر أن لجيش استولى على ثلاث عربات تابعة للحوثيين وعليها الرشاشات الثقيلة.

و يواصل الجيش اليمني عملياته العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق فى الجوف، عقب نجاحه في السيطرة على مديرية خب الشعف الواقعة على حدود المملكة.