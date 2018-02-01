تفاصيل الحالة الصحية لطفلة الحروق الشديدة بسبب المنظفات المنزلية

نايف السالم(صدى):

على خلفية إصابة طفلة لم تتجاوز الثلاث سنوات بحروق شديدة في فمها بعد تناولها قِطَع من المنظفات المنزلية ،أجرت عملية منظار، واتضح من خلالها أن الجهاز التنفسي يعاني حروقًا من الدرجة الأولى.

وقرر الأطباء إعادة الطفلة لمار إلى التنفس الطبيعي، وخرجت من العناية المركزة، ولم يتبقى سوى الكشف على جهازها الهضمي بالأشعة الحبرية.

كان والد الطفلة تقدم ببلاغ لوزارة التجارة، بعد إصابة طفلته لعدم وضع الشركة المنتجة غطاء آمن، وتحذير واضح، يبين خطورة المنتج.