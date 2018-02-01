وفد التحالف يؤكد موقف السعودية والإمارات في دعم اليمن

فهمي محمد(صدى):

التقى وفد التحالف مع جميع الأطراف المعنية اليوم الخميس ، لبحث ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء إلى منطقة عدن ، والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من الميليشيات الحوثية .

وأكد التحالف على ضرورة نبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه في السابق ، بالإضافة إلى تمكين الأجهزة الوطنية من تقديم الخدمات للمواطنين .

وأشار وفد التحالف إلى أن ما حدث في عدن لا يخدم مهمة الشرعية والتحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية ، وعلى الجميع تقديم المصلحة العامة وحقن دماء اليمنيين .

وشدد التحالف على وحدة موقف المملكة والإمارات ، مؤكدًا وقوفهما مع اليمن حتى يتم تحرير أراضيها بالكامل .